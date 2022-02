Tidligere svømmedirektør har trukket sig fra international post

- Jeg sidder ikke i bestyrelsen længere. Jeg har trukket mig for ganske nylig, siger Pia Holmen, som ikke ønsker at udtale sig yderligere.

Den tidligere direktør i Dansk Svømmeunion har således trukket sig og meldt afbud, afslører hun, da Ritzau fredag kontakter hende forud for kongressen.

På weekendens ekstraordinære kongres i Frankfurt er der blot to punkter på dagsordenen.

Det ene er en afstemning om et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse og dermed også Pia Holmen. Hvis der er flertal for et mistillidsvotum, kommer det andet punkt på dagsordenen i spil - en afstemning om en ny bestyrelse.

Hvis det kommer så vidt, er Dansk Svømmeunions nuværende formand, Pia Johansen, på valgsedlen.

Et af Pia Johansens første budskaber, da hun blev valgt som formand i april sidste år, var at opfordre Pia Holmen til at fratræde sin internationale post, og det er nu sket.