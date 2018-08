Dansk holdkap med Blume er i EM-finale

Mie Ø. Nielsen, Rikke Møller Pedersen, Emilie Beckmann og Pernille Blume er klar til finalen i holdkap ved europamesterskaberne i den skotske by Glasgow.

Det står klart, efter at kvartetten torsdag satte bedste tid i de indledende heat med 3 minutter og 58,4 sekunder.

Finalen svømmes torsdag aften klokken 19.07.

Holdkapfinalen bliver den anden for Emilie Beckmann, der torsdag aften ligeledes skal kæmpe om medaljer i 50 meter butterfly. Den bliver afholdt klokken 17.45.

Torsdagens heat var første gang, at Pernille Blume var i vandet, siden hun tirsdag aften ikke lykkedes med at kvalificere sig til finalen i 100 meter fri.

Den mislykkede kvalificering blev efterfølgende kritiseret af både landstræner Dean Boles og sportschef i Dansk Svømmeunion Lars Green Bach, der mente, at Blume ikke havde holdt sig til den strategi, der på forhånd var aftalt.

Det var netop Blume, der hoppede i vandet som den sidste af de fire svømmere. Den 24-årige dansker sørgede for, at danskerne kom først i mål i deres heat, efter at have ligget nummer to ved de forrige to skift.

Tidligere torsdag skulle Anton Ørskov Ipsen forsøge at kvalificere sig til finalen i 400 meter medley. Det lykkedes ikke for danskeren, der kom i mål som nummer seks i sit heat med en tid, der ikke rakte til en finaleplads.

Det gjorde det heller ikke for hverken Laura Glerup Jensen, Maria Grandt eller Helena Rosendahl Bach i 400 meter fri. Ingen af de tre danskere satte tider, der var gode nok til at kvalificere sig til finalen.