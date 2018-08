Pernille Blume forsvarer sig efter voldsom kritik

Tirsdag aften overraskede Pernille Blume ved EM-semifinalen i 100 meter fri i Glasgow.

Som en af forhåndsfavoritterne stormede Blume frem på de første 50 meter, men efter en utraditionel vending, mistede hun sin føring og dermed også en plads i semifinalen.

Præstationen har ført til en heftig kritik fra landstræner Dean Boles, Team Danmark og Danmarks Svømmeunion, der blandt andet har undret sig over, hvorfor Blume brød med den planlagte taktik.

»Det er hamrende brandærgerligt, at hun på den måde vælger at sætte en finaleplacering over styr,« sagde direktøren for Team Danmark, Lone Hansen, onsdag efter semifinalen.

Kommentar: Sprintergenet er Blumes redning I en særegen EM-semifinale udviste OL-guldvinderen uacceptable divatendenser, men slipper fornuftigt nok for egentlige sanktioner.

Nu har Blume taget bladet fra munden og fortalt sin version på Instagram:

»Jeg gjorde det for at se, hvor meget jeg var villig til at risikere, velvidende at jeg kunne ende ud med at se tåbelig ud.«

Den danske OL-guldvinder fra Rio beklager samtidig, hvis hun har såret nogen, og hun takker for støtten.

»Jeg er villig til at risikere meget, og jeg har aldrig følt mig mere fri ved at gøre det. Jeg kan ikke sige, at det var en god beslutning. Det var det tydeligvis ikke, når man ser på resultatet,« skriver hun.

Landstræner om Blume: Det er chokerende og utroligt

Blume er trods kritikken ikke blevet straffet af Danmarks Svømmeunion for præstationen.



Torsdag er hun en del af Danmarks holdkap, der skal svømme 4x100 meter medley.