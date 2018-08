Dansker har booket EM-finale i 50 meter butterfly

»Man næste skulle tro, at det var et jordskælv«:

Onsdag bliver Lars Eller hyldet for en historisk triumf. Jyllands-Posten har talt med hans bror og ungdomstræner om en stjerne, der tidligere var en genert dreng, der straffede sig selv hårdt efter nederlag.

Både Dansk Svømmeunion og Team Danmark er tavse om, hvad Pernille Blumes opsigtsvækkende taktik i EM-semifinalen vil få af betydning for det fremtidige samarbejde.

Landbrugets tørketab opskrives nu til over 6 mia. kr., og erhvervets topfolk samles torsdag morgen til krisemøde. Her deltager miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der har en hjælpepakke med til det kriseramte erhverv. Finans

Advokat Christian Dahlager mener, at alle tre sager om BRFkredit og Totalkredits bidragsforhøjelser skal ankes til Højesteret. Sagerne har betydning for titusindvis af boligejere.

Advokat for boligejere:

LA advarer mod DF’s krav om en dronningerunde efter valget. Det kan sende statsministerposten over til Socialdemokratiet, selv om der er borgerligt flertal, lyder advarslen.

I stedet for nærhed i sundhedsvæsenet er danskerne nu ved at få stalinistiske ”supersygehuse”.

Sarah Sjöström, som vandt EM-guld i 50 meter fri, kritiserer Pernille Blume og reglerne for at sætte rekord.

Sportschefen i Dansk Svømmeunion kritiserer Pernille Blume for at bryde aftale, da hun missede EM-finale.

Schrøder svømmede i tiden 31,55 sekunder, og en plads som næstsidst i semifinalen rakte heller ikke til en finaleplads for Matilde Schrøder.

Det var langsommere end i det indledende heat for indehaveren af den danske rekord, der lyder på 31 sekunder fra 2013.

Her måtte Rikke Møller Pedersen se semifinalen blive endestation, da hun sluttede sidst i tiden 31,70 sekunder.

Det lykkedes derimod ikke for Julie Kepp Jensen at komme med i finalen i samme disciplin.

Emilie Beckmann kunne onsdag glæde sig over, at hun sikrede en finaleplads i 50 meter butterfly ved EM i Svømning i Glasgow.

Forskning har fundet frem til en ny planet, som kan give indblik i, hvordan mekanismer fungerer på planeter uden for vores solsystem, fortæller astronom.

Antallet af rotteanmeldelser er steget markant de seneste år. Se her, hvilke spor efter rotterne du skal holde øje med i hus og have.

Sommeren betyder travlhed hos de mekanikere, der holder åbent, og de bruger anledningen til at sætte priserne i vejret.

