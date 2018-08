Rikke Møller klemte sig ind i EM-semifinale

»Man næste skulle tro, at det var et jordskælv«:

Onsdag bliver Lars Eller hyldet for en historisk triumf. Jyllands-Posten har talt med hans bror og ungdomstræner om en stjerne, der tidligere var en genert dreng, der straffede sig selv hårdt efter nederlag.

TV2 har netop offentliggjort, at Thomas Blachman får selskab ved dommerbordet af sangerinden Oh Land og rapperen Ankerstjerne.

Alt håb om skattefrihed for bitcoin-investorer er foreløbigt ude, mener BDO efter ny afgørelse. Finans

I en særegen EM-semifinale udviste OL-guldvinderen uacceptable divatendenser, men slipper fornuftigt nok for egentlige sanktioner.

Advokat Christian Dahlager mener, at alle tre sager om BRFkredit og Totalkredits bidragsforhøjelser skal ankes til Højesteret. Sagerne har betydning for titusindvis af boligejere.

Advokat for boligejere:

Briterne kommer EU i møde, mens unionen spiller et spil under forhandlinger. Det siger Kristian Thulesen Dahl.

Caleb Ewan skal sprinte sig til topresultater hos Lotto Soudal, som for nylig sagde farvel til André Greipel.

Til gengæld formåede hverken Anna Wermuth eller Thea Blomsterberg at svømme sig videre til semifinalen i disciplinen.

Lidt hurtigere gik det onsdag for Schrøder, som blev nummer fem i sit heat i tiden 31,32 sekunder og ligesom Møller Pedersen blev klar til semifinalen.

Hun undgik dermed en ny skuffelse, efter at hun tirsdag sluttede på femtepladsen i finalen i favoritdisciplinen 200 meter brystsvømning i tiden 2 minutter og 24,73 sekunder.

Det var et godt stykke fra hendes danske rekord på præcis 31 sekunder fra 2013. Hendes tid onsdag var dog lige akkurat god nok til at sikre hende en plads i semifinalen.

Pedersen, der er indehaver af den danske rekord på distancen, var den langsomste af de to i de indledende heat. Hun svømmede i tiden 31,44 sekunder.

Forskning har fundet frem til en ny planet, som kan give indblik i, hvordan mekanismer fungerer på planeter uden for vores solsystem, fortæller astronom.

Antallet af rotteanmeldelser er steget markant de seneste år. Se her, hvilke spor efter rotterne du skal holde øje med i hus og have.

Sommeren betyder travlhed hos de mekanikere, der holder åbent, og de bruger anledningen til at sætte priserne i vejret.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her