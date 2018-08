Blume svømmer holdkap trods semifinalebommert

Svømmeren Pernille Blume bliver ikke pillet ud af kvindernes holdkap torsdag ved EM i Glasgow som følge af sin noget aparte præstation i 100 meter fri.

Det skriver Dansk Svømmeunion i en pressemeddelelse.

- Vi er til EM i Glasgow for at svømme de bedst mulige resultater hjem til Danmark, og det kan Pernille Blume bidrage til med en stærk præstation sammen med holdkappens øvrige tre svømmere, siger sportschef Lars Green Bach.

I tirsdagens semifinale satsede Blume hårdt på de første 50 meter. Det tappede hende for kræfter, og Blume missede en forventet finaleplads.

Hun modtog hård kritik fra sportschefen og landstræneren, der var "dybt forundrede" over Blumes præstation.

Blume fortalte efter semifinalen til TV 2 Sport, at hun selv tog beslutningen om at give sig fuldt ud på de første 50 meter.

- Jeg ville gerne svømme hurtigt. Jeg ville gerne slå hånden i væggen og se, hvad der ville ske på de første 50 meter, sagde hun tirsdag.

Det blev spekuleret i, hvorvidt det ville koste Blume en plads på torsdagens hold, der skal dyste om medaljer i 4 x 100 meter medleyholdkap.

- Vi skylder de øvrige holdkapsvømmere, resten af EM-holdet og alle de mange personer, der står bag svømmelandsholdet, at stille i stærkeste opstilling, og derfor er vi også tilfredse med, at Pernille Blume har tilkendegivet, at hun er klar til at give sit allerbedste sammen med resten af holdet, siger Lars Green Bach.

Sportschefen understreger dog, at man ikke vil se lignende præstationer igen hos Dansk Svømmeunion.

- Efter hvert mesterskab sætter vi os sammen med den enkelte svømmer og evaluerer deres præstation op til og under mesterskabet. Det vil vi også gøre med Pernille, og her vil et hovedtema selvfølgelig blive hendes præstation i gårsdagens semifinale.

Landstræner om Blume: Det er chokerende og utroligt

- Vores fokus vil i den sammenhæng være på at forebygge, at den slags sker i fremtiden for Pernille Blume og for alle andre svømmere omkring det danske landshold, siger han.