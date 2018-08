Landstræner om Blume: Det er chokerende og utroligt

Den danske svømmestjerne Pernille Blume møder hård kritik efter semifinalen i 100 meter fri tirsdag aften.

Dansk Svømmeunion udsendte en pressemeddelelse, hvor sportschef Lars Green Bach udtrykte stor forundring over Blumes indsats tirsdag, og også landstræner Dean Boles langer ud efter Pernille Blume.

- Vi ved ikke, hvad der skete. Det var et stort chok for os. Ingen vidste noget om det her. Og det er chokerende for os og utroligt.

- Vi vil gerne prøve at forstå, hvad der skete, og hvorfor det skete. Vi er meget skuffede, siger Dean Boles til TV2 Sport.

Balladen handler om, at en finaleplads var forventet fra Pernille Blume, og at der på forhånd var lagt en strategi om, hvordan den skulle sikres.

Den danske OL-vinder valgte dog at svømme efter sit eget hoved og gav den fuld gas på de første 50 meter.

Det virkede som om, hun udelukkende jagtede en god tid på den halve distance, som var på den, hun i 2016 vandt OL-guld i Rio de Janeiro.

På de sidste 50 meter løb Blume imidlertid tør for kræfter, og hun endte som nummer seks uden for finalepladserne.

Den 24-årige svømmer var spået gode chancer for en medalje i en eventuel finale på distancen.

- Én ting er at have en plan om at svømme hurtigst muligt i starten, men så skal man også kunne fuldføre det. At gøre, hvad hun gjorde, viser, at det hele handlede om 50 meter. Det hører ikke til i dette mesterskab, og det hører ikke til på vores hold, siger Dean Boles.

Tirsdag udtrykte også Lars Green Bach, der er sportschef i Dansk Svømmeunion, i en pressemeddelelse utilfredshed og undren over Pernille Blumes ageren i semifinalen.

- Forud for løbet havde trænerstaben ikke mindre end tre gange gennemgået en minutiøs racestrategi sammen med Pernille, og hele vejen igennem var der enighed om planen - også fra Pernilles side.

- Derfor kommer det meget bag på os alle, hvad vi i aften har oplevet, lød det sportschefen.