Svømme-sportschef er skuffet over Blumes solo-dagsorden

Den danske svømmestjerne Pernille Blume bliver udsat for hård kritik fra Dansk Svømmeunion.

Det sker i kølvandet på tirsdagens semifinale i 100 meter fri, hvor de fleste forventede, at Blume sikkert ville svømme sig i finalen.

Pernille Blume svømmede de første 50 meter i et hidsigt tempo, som om hun jagtede en god tid på de første 50 meter.

Hun foretog derefter en såkaldt overfladevending, tabte terræn og gik nærmest kold i vandet.

Det hele endte med en sjetteplads i semifinalen og dermed et farvel til en finaleplads, hvor Pernille Blume var spået en medalje.

Dansk Svømmeunion skriver i en pressemeddelelse, at Pernille Blume overraskede alt og alle og herunder også unionens trænerstab ved at lægge usædvanligt hurtigt ud og miste en finaleplads ved EM.

Unionen skriver, at 24-årige Blume svømmede uden målsætning om at nå en finaleplads.

- Jeg og EM-trænerstaben er dybt forundrede over den præstation, som Pernille Blume leverede i aften i semifinalen i 100 meter fri.

- Forud for løbet havde trænerstaben ikke mindre end tre gange gennemgået en minutiøs racestrategi sammen med Pernille, og hele vejen igennem var der enighed om planen - også fra Pernilles side.

- Derfor kommer det meget bag på os alle, hvad vi i aften har oplevet.

- Derudover har jeg ikke flere kommentarer til aftenens episode for nuværende, udtaler Lars Green Bach, der er sportschef i Dansk Svømmeunion, i en pressemeddelelse.

OL-guldvinderen i 50 meter fri i 2016 erkendte efter semifinalen i et interview med TV2 Sport, at hun selv traf beslutningen om at svømme semifinalen, som hun gjorde.

- Jeg ville gerne svømme hurtigt. Jeg ville gerne slå hånden i væggen og se, hvad der ville ske på de første 50 meter. Det var en beslutning, jeg selv tog.

- Jeg blev bare træt. Så kan man ikke gøre så meget. Nogle ting skal man bare prøve af. Det var det her, jeg besluttede mig for, sagde Pernille Blume efter semifinalen.

I stedet blev der en finaleplads til Signe Bro, der i samme semifinale sluttede på fjerdepladsen i tiden 54,27 sekunder.