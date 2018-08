Rikke Møller misser EM-medalje i favoritdisciplin

»Man næste skulle tro, at det var et jordskælv«:

Et billede af en brun pose som hvepseskræmmer deles i vildskab på sociale medier, men virker det?

Kampen for religions- og trosfrihed og kvinders rettigheder understøtter hinanden, skriver udviklingsminister Ulla Tørnæs.

De mange indlæggelser på grund af saltmangel på Holbæk Sygehus er ikke nødvendigvis et resultat af for meget postevand, siger overlæger.

I en stribe vidtrækkende forslag til stramninger lægger Socialdemokratiet op til en reform, der skal bekæmpe hvidvask og samtidig gøre det lettere at straffe uredelig adfærd i den finansielle sektor. Finans

Med omkring en måned til det svenske valg står Sverigedemokraterne bag en 1 time og 45 minutter lang film, som påstår at være »historien om Socialdemokraterne, som den aldrig er blevet fortalt før.«

En krise med brandfarlige biler har bredt sig fra Sydkorea til Europa for bilproducenten BMW. Finans

Her var Signe Bro tirsdag aften valgt i stedet for Maria Grandt i finalen, men danskerne sluttede langt fra medaljerne og sluttede som nummer syv med tiden 8 minutter og 4,43 sekunder.

- Jeg følte, jeg havde et overskud, som jeg tager med mig videre. Det havde jeg ikke regnet med, siger Rikke Møller Pedersen ifølge TV2 Sport.

- Jeg fik ikke disponeret mine kræfter, som jeg havde håbet på. Efter 100 meter tænkte jeg, det er helt okay, og så fik jeg det ikke ud.

- Det var et spændende løb at være med til.

Guldmedaljen blev vundet af russiske Yuliya Efimova, der brugte 2 minutter og 21,31 sekunder på at vinde guldet. Spanske Jessica Vall Montero fik sølv i tiden 2 minutter og 23,02 sekunder, mens Molly Renshaw tog sig af bronzemedaljen.

Smukfest 2018 kommer med årets nye initiativer til at involvere publikum og byen mere end nogensinde før.

Det er udevejr – og så skal udstyret selvfølgelig kunne tåle strabadserne. Det kan disse udvalgte topprodukter, der er særlig hårdføre. Nogle af dem kan tabes fra stor højde, nogle tåler elementernes rasen, og andre kan dyppes langt ned under havets overflade. Lad os så komme ud i det fri!

Antallet af rotteanmeldelser er steget markant de seneste år. Se her, hvilke spor efter rotterne du skal holde øje med i hus og have.

Sommeren betyder travlhed hos de mekanikere, der holder åbent, og de bruger anledningen til at sætte priserne i vejret.

