Skiløber føler sig udelukket på grund af kritiske udtalelser

Formanden for det Alpint Kraftcenter Danmark, Michael Hanghøj, understreger over for Politiken, at der ikke sanktioneres ”udelukkende på baggrund af en artikel”, da atleter efter hans mening frit skal kunne gå til medierne.

Vorres medvirken i pressen var nærmere ”dråben, der fik bægeret til at løbe over”.

Udelukkelsen fra AKD betyder, at skiløberen går glip af nogle støttekroner. Men han er mere bekymret for at få frataget sin licens til at deltage i skiløb i Europa.

AKD har anbefalet Danmarks Skiforbund en betinget frakendelse. Men generalsekretær i skiforbundet Kenneth Bøggild kan ikke se en ”intention” om at fratage den danske skiløber hans startlicens i kølvandet af forløbet.

Ifølge Marcus Toft Vorre har han desuden ikke modtaget en skriftlig påtale inden karantænen eller en klagevejledning. Alligevel har han klaget til både AKD og Danmarks Skiforbund.