Norsk skiforbund går solo og forbyder russere

I Drammen og Holmenkollen skal der konkurreres i langrend, i Lillehammer i skihop og i Kvitfjell i alpint skiløb.

Alle konkurrencerne i Norge denne uge har World Cup-status. FIS har mulighed for at fratage løbene den status.

FIS kan ikke se, hvordan Norge kan forhindre nationer i at deltage.

- Norges Skiforbund kan give udtryk for, at de ikke ønsker russisk eller hviderussisk deltagelse, men de kan ikke nægte dem at deltage. Det er i strid med FIS-reglementet, siger generalsekretær Michel Vion til NRK.