Ukrainsk langrendsløber er testet positiv for doping under OL

Prøven indeholder spor af et anabolt steroid og to andre ulovlige stimulanser.

Onsdag oplyser Det Internationale Testagentur (ITA), at den ukrainske langrendsløber Valentyna Kaminska er testet positiv for tre ulovlige stoffer.

Den 34-årige ukrainer har muligheden for at forlange, at hendes B-prøve skal undersøges. Derudover kan hun også appellere til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), der har mulighed for at ophæve suspenderingen.

Hun har allerede været i aktion i tre konkurrencer ved OL, men hun var ikke i nærheden af at komme på podiet i nogen af dem.

Den positive prøve er indsamlet 10. februar, altså torsdag i sidste uge, oplyser ITA. På det tidspunkt var vinter-OL i fuld gang, og det var samme dag, som hun deltog i kvindernes individuelle konkurrence på 10-kilometerdistancen.