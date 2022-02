Norsk skiløber tog tredje OL-guldmedalje i Beijing

Dermed var det et rent skandinavisk podium, hvor især de norske kvinder og Røiseland kunne juble efter de ti kilometers jagtstart.

Tre guldmedaljer er det blevet til for norske Marte Olsbu Røiseland ved vinterlegene i Beijing.

Et tykt lag af frisk sne dækkede meget af den ellers kunstigt snebelagte rute, og det var tungt at glide rundt på skiene.

- Jeg forsøgte bare at være i nuet og fokusere på løbet, siger 31-årige Røiseland.

- Der er noget specielt ved de olympiske lege. Jeg har ikke sovet så godt de seneste to nætter. Selvfølgelig er der lidt mere pres på, og man vil gerne levere noget stort.

Derfor kostede det også ekstra dyrt at misse et skud og skulle ud på en strafrunde på 150 meter i den tunge sne.

For norske Ingrid Tandrevold blev det for hårdt. Hun var på vej til at tage en bronzemedalje, da hun gik i stå med cirka 300 meter til mål.

Helt tom for energi blev Tandrevold overhalet af den ene efter den anden, inden hun kom i mål som nummer 14.

- Hun forsøgte at indhente Elvira. Men hun havde ikke mere energi i sig og kunne næsten ikke komme over målstregen. Hun er ved bevidsthed, siger den norske læge Lars Kolsrud ifølge Reuters.

Tandrevold gik sukkerkold til slut, lød forklaringen. Hun fik lægehjælp og blev båret væk fra målområdet.

I herrernes jagtstart over 12,5 kilometer vandt franskmanden Quentin Fillon Maillet OL-guld senere søndag.