Schweizer snuppede OL-guld i storslalom i sne og tåge

I snevejr og med en del tåge vandt Marco Odermatt søndag OL-guld i storslalom ved vinterlegene i Beijing.

Schweizeren tog dermed revanche efter at være sluttet som nummer syv i styrtløb, og efter ikke at have gennemført super-G-løbet.

Odermatt levede op til forventningerne og vandt guldet med 0,19 sekunder foran Zan Kranjec fra Slovenien.