Kraftigt snevejr har udskudt flere begivenheder ved vinter-OL

- På grund af snevejret har juryen sammen med arrangørerne besluttet at aflyse dagens styrtløbstræning, oplyser FIS i en udtalelse på beskedtjenesten Telegram.

De kvindelige styrtløbere har endnu en træning mandag. Selve konkurrencen skal afvikles tirsdag.

Forbundet oplyser, at mændenes storslalom søndag stadig vil blive afviklet som planlagt. Men på grund af snevejret vil startintervallerne for den første gruppe af skiløbere blive sænket fra to minutter til et minut og 45 sekunder.

Søndagens snevejr har også fået konsekvenser for starten på kvindernes kvalifikation i slopestyle.