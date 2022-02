Svensk sprintdominans hos kvinderne gav dobbeltsejr

Kvindernes sprint blev til gengæld en stor nedtur for Norge. Ingen af de norske kvinder formåede at komme i finalen.

Den stolte langrendsnation fik dog oprejsning, da mændene kort efter afviklede sprintfinale.

Her forsvarede Johannes Høsflot Klæbo guldmedaljen fra legene i Sydkorea for fire år siden. Og ligesom for fire år siden var det ved at henvise italieneren Federico Pellegrino til andenpladsen.

Russeren Alexander Terentev snuppede OL-bronzen.