Diskvalifikationer for løse dragter har udløst kritik ved OL

Den tyske træner erkender, at reglerne skal følges, men også at der burde være skabt større klarhed om dem inden OL.

- Det er mærkeligt, at de brugte de samme dragter i går, og der var ingen problemer, siger Stefan Horngacher.

Ud over Tyskland blev også Norge, Japan og Østrig ramt af diskvalifikationer på grund af uregelmæssigheder med løse dragter.

- Jeg er ret tom og ødelagt, hvis jeg skal være ærlig. Jeg er egentligt bare et stort spørgsmålstegn.

- Jeg hoppede i samme dragt som i den individuelle konkurrence, og der vendte de tommelfingeren op ved kontrollen, siger norske Silje Opseth, der var én af to diskvalificerede nordmænd, til NTB.

Over for det norske medie NRK forsvarer FIS diskvalifikationerne.

- Reglerne er klare og ikke nye. Det er op til udøverne og holdene at følge reglerne, og det er vores job at sørge for, at reglerne bliver fulgt, siger FIS-kontrollant Aga Baczkowska.