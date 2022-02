Stejl OL-pist med kunstig sne giver styrtløbere udfordringer

Hvis man er vant til at holde skiferie i Alperne eller de norske fjelde, har man måske en forestilling om, hvordan et skisportsområde ser ud.

- Samtidig virkede bunden af pisten beskidt den første dag, som om der var sand i sneen. Der er risiko for, at skienes skarphed svækkes, siger Ghidoni.

Der er mange bump på styrtløbspisten, fortæller den tidligere verdensmester i Super-G. Han giver styrtløbspisten et syvtal i sværhedsgrad på en skala fra et til ti.

- Det er som forventet. Sneen minder om den, der er i Nordamerika. Terrænet ser godt ud, det er relativt stejlt, og det skal nok blive en udfordring, siger Meyer.

Den globale opvarmning truer Vinter-OL og vintersport

På grund af coronapandemien har det ikke været muligt for styrtløberne at afprøve pisten før nu. De har derfor blot tre dage til at lære den at kende.

Mændenes styrtløb bliver afviklet søndag i denne uge.

OL i Beijing bliver sparket i gang ved åbningsceremonien fredag.