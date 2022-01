Svensker brændte pisten af og tog tredje sæsonsejr

I den italienske by Kronplatz slog hun tirsdag slovakiske Petra Vlhová med 0,15 sekunder og viser altså storform inden vinter-OL i Beijing.

- Jeg var overrasket, da jeg kom over målstregen, for jeg følte, at det gik lidt galt, siger Sara Hector ifølge Reuters.

Hun gled således undervejs i andet gennemløb og var lige ved at misse en port, men hun fik styr på skiene og havde høj fart mod bunden af pisten.

- Jeg pressede virkelig på, for jeg tænkte: ”Argh, det skulle ikke være sket.” Det er vildt, at jeg var så hurtig, siger Sara Hector.

Petra Vlhová førte efter første gennemløb, men lavede næsten samme fejl som Hector i andet gennemløb, og her var svenskeren altså bedst til at komme ovenpå igen.