Dansk speedskater sluttede på sjettepladsen i World Cuppen

Kevin Magnussen er for andet år i træk Haas-kører. Og det giver en fordel på flere fronter.

Dina Thorslund er et hårdtslående bevis på, at kvinder også kan bokse.

Over 1.000 ansatte i folkekirken kan stå uden indkomst i tilfælde af en lockout. Finans

Sidste runde i Superligaens grundspil spilles søndag, og der er fortsat et par pladser i mesterskabsspillet, som mangler at blive fordelt.

Observatørgruppe har søndag eftermiddag registreret over 1.700 uregelmæssigheder ved det russiske valg.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen mødte hård japansk modstand i søndagens All England-finale i dame double.

Elena Rigas sluttede på 11.-pladsen i Hviderusland og missede dermed muligheden for top-3.

Polsk løber fortsætter med at stikke til de norske langrendsløbere og deres tilladte brug af astmamedicin.

Danmark har for første gang tre deltagere med i IBU Cup’en i en sport i fremgang.

Ligesom Rigas deltog Thorup i fællesstart, ligesom de to danskere for nylig gjorde ved vinter-OL.

Den danske speedskater Elena Rigas havde i Hviderusland mulighed for at køre sig i World Cuppens top-3 i kvindernes fællesstart, men sådan gik det ikke.

Vi har igen samlet et overblik over nogle af den kommende uges begivenheder.

For lidt, for meget eller forkert medicin er skyld i mange patientskader i sundhedsvæsnet. Det skal stoppes.

Disse flagskibs-receivere har kraft og finesse nok til at overgå alt, hvad du har hørt i en biografsal.

