Det er de færreste, der kan følge med, når nordmanden Marit Bjørgen først sætter gang i sine langrendsski.

Med over 20 års erfaring på topplan ved hun præcis, hvordan kræfterne skal disponeres i den fysisk krævende sport.

Det kan godt være, at Marit Bjørgen fylder 38 år i marts, men det holder bestemt ikke langrendsløberen tilbage fra at slå rekorder og hive medaljer hjem ved vinter-OL i Pyeongchang.

Facit for Bjørgen indtil videre i Sydkorea er fire medaljer; en guld, en sølv og to bronze. Hun er nu oppe på 14 OL-medaljer i alt og overgår dermed landsmanden Ole Einar Bjørndalens rekord for flest medaljer ved vinter-OL.

Bjørgen blev historisk med 14 OL-medaljer

OL-forberedelserne denne gang har været noget anderledes end ved tidligere lege for nordmanden. I 2015 fødte hun sønnen Marius, og det har ændret rytmen i en ellers nøje tilrettelagt hverdag.

- Jeg har stadigvæk tid til at træne, men udfordringen er at restituere og hvile tilstrækkeligt. Får man ikke restitution nok, begynder det at påvirke træningsniveauet, sagde Marit Bjørgen, da hun efter fødslen gjorde comeback.

Alligevel blev hendes comeback efter fødslen ét stort triumftog. Ved VM i Lahti i 2017 kronede hun comebacksæsonen med fire VM-guldmedaljer.

For bedrifterne blev hun i januar kåret til årets kvindelige idrætsudøver 2017 i Norge.

Det har i mange år været oplagt, at kvinden fra Rognes lige syd for Trondheim skulle blive en succesfuld langrendsløber.

Fra hun begyndte at dyrke langrend som syvårig, skulle der gå seks år, før hun for første gang ikke kom først over målstregen, har hun tidligere udtalt.

Da hun debuterede i World Cuppen i 1999, havde hun svært ved at matche verdenseliten, og gennembruddet kom først for alvor i 2002. Her vandt hun sin første olympiske medalje ved legene i Salt Lake City.

Siden er det kun gået fremad, hvor hun i alt har vundet 112 World Cup-sejre, hvilket er rekord.

I VM-sammenhæng er hun også suveræn. Hele 26 VM-medaljer kan hun fremvise, hvilket er rekord i langrend på tværs af kønnene. Petter Northug og Jelena Välbe har hver 17 VM-medaljer.