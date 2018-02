Bjørgen blev historisk med 14 OL-medaljer

Bjørndalen har i alt vundet 13 vinterolympiske medaljer. Ud over de otte af guld er det blevet til fire sølvmedaljer og en enkelt af bronze.

Den seje nordmand har i løbet af karrieren vundet syv olympiske guldmedaljer, og dermed mangler hun en enkelt for at matche landsmanden Ole Einar Bjørndalen.

Under legene i Sydkorea har Bjørgen desuden vundet guld med Norge i kvindernes 4x5 kilometer holdstafet, sølv i skiatlon samt bronze i ti kilometer fri stil.

I en tæt kamp lykkedes det Diggins at sikre USA guldet, mens Sverige måtte nøjes med sølv.

På de sidste meter ind mod målet havde svenske Stina Nilsson og amerikanske Jessica Diggins slået et stort hul ned til Maiken Falla.

Bjørgen gjorde på sine tre ture sit til, at det skulle ende med norsk guld, men Falla kunne ikke holde samme tempo.

Den 37-årige nordmand satte tempoet straks fra start. Hurtigt skilte Norge, USA og Sverige sig ud, og det stod klart, at medaljerne skulle fordeles mellem de tre lande.

Sammen med Maiken Falla sikrede Bjørgen sig bronze i kvindernes holdstafet over 7,5 kilometer. Dermed sikrede legenden Bjørgen sig karrierens 14. olympiske medalje.

