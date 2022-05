Dansk båd udvider holdet og stræber mod toppen i SailGP

- Vi ser os selv som et hold, der er med i kampen om podiepladserne.

- Det sætter selvfølgelig holdet under pres, men det her er sport, og pres er den drivkraft, der skal til for at flytte os fremad, siger Nicolai Sehested i en pressemeddelelse fra holdet.

Payne var i sidste sæson en del af den japanske båd i SailGP, og australieren har tidligere deltaget i America’s Cup, mens Hallström har været med i ungdomsudgaven af America’s Cup.

Christian Peter Lübeck er føjet til gruppen af såkaldte udviklingsatleter, der i forvejen tæller de olympiske medaljevindere Katja Salskov-Iversen og Anne-Marie Rindom.