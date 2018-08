Manglende blæst fratog dansk sejlduo medaljechancen

VM i sejlsport fik en uforløst afslutning for den danske duo Christian Peter Lübeck og Lin Ea Cenholt, der havde regnet med, at de skulle ud på vandet for at kæmpe om VM-titlen.

Det fik de bare ikke mulighed for på grund af manglende blæst i Aarhus-bugten.

Vinden var så svag, at det planlagte medalrace i katamaranklassen Nacra 17 blev aflyst.

Den afsluttende sejlads var oprindelig sat til at gå i gang klokken 15.30, men to gange blev den udskudt med ti minutter i et håb om, at det pludselig ville blæse op.

Da det ikke hjalp, og der ikke var udsigt til mere vind, så blev medalrace aflyst klokken 16.25.

Da de to danskere lå på fjerdepladsen før medalrace, så slutter de også VM på den samlede fjerdeplads - lige uden for medaljepodiet.

Lübeck og Cenholt må ærgre sig godt og grundigt, da de blot havde tre point op til bronze, fem point til sølv og seks point op til guldet.

På en stor tribune på havnen var flere tusind tilskuere mødt op for at se danskerne jagte VM-titlen, men de måtte også tage hjem uden at have set det imødesete medalrace.

Guldet endte hos italienerne Ruggero Tita og Caterina Banti. Det blev til australsk sølv, mens bronzen gik til argentinerne Santiago Lange og Cecilia Saroli.

Danmark endte med at vinde en enkelt medalje ved VM i Aarhus. Den blev sikret af Anne-Marie Rindom, der fredag vandt bronze i Laser Radial.