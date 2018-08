Forsvarende danske mestre misser VM-medalje i Aarhus

Sejlerne Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen missede lørdag en medalje ved VM i vandet ud for Aarhus.

Duoen måtte nøjes med en femteplads, efter at de krydsede mållinjen som nummer syv i det afsluttende medalrace.

Danskerne stillede op som forsvarende verdensmestre, men duoen har ikke sejlet særlig meget sammen i 2018, hvor Jena Mai Hansen har deltaget i havkapsejladsen Volvo Ocean Race.

Trods mindre end en måneds træning op til VM, så havde de kæmpet sig op på fjerdepladsen før lørdagens medalrace - dog med minimale chancer for at nå den østrigske båd på førstepladsen.

Mere sandsynligt var det, at Hansen og Salskov-Iversen kunne få sølv eller bronze, selv om der skulle lukkes et hul på henholdsvis syv og tre point til den britiske og hollandske båd.

De to danskere valgte at angribe vinden lidt anderledes end de øvrige både, og det så ikke umiddelbart ud til at være den rigtige strategi.

Hansen og Salskov-Iversen lå længe langt tilbage i feltet, men de kom bedre med og var undervejs tæt på at fravriste den hollandske båd, der på det tidspunkt lå til bronze.

Hollænderne Annemiek Bekkering og Annette Duetz endte dog lidt overraskende med at tage VM-titlen, efter at den østrigske båd med Lorena Abicht og Tanja Frank kæntrede, så de måtte nøjes med sølv. Briterne Sophie Ainsworth og Sophie Weguelin tog bronze.

Finalen i 49erFX havde deltagelse af to danske både, da også Ida Marie Baad og Marie Thusgaard var med.

De to aarhusianere havde dog stort set udspillet deres medaljechancer, og de endte på en samlet syvendeplads efter en fjerdeplads i medalrace.

Fredag sikrede Anne-Marie Rindom Danmark den første medalje, da hun vandt bronze i Laser Radial. Søndag er der endnu en chance, når Christian Peter Lübeck og Lin Ea Cenholt skal sejle medalrace i Nacra 17.