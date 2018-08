Kronprins til VM i Aarhus: Det summer på den rigtige måde

Kronprins Frederik skal lørdag dele medaljer ud til sejlerne ved VM i vandet ud for Aarhus.

Klokken lidt i 13 ankom Danmarks kommende konge til VM-stævnet, der kulminerer med flere finaler i denne weekend.

- Jeg har mest glædet mig til at se, hvordan det hele ruller.

- Jeg har fulgt med på sidelinjen ved hjælp af apps og så videre. Jeg kan konstatere, at det hele summer på den rigtige måde, siger kronprinsen.

Efter ankomsten og modtagelsen af blandt andre Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard og præsident i World Sailing, Kim Andersen, var den royale gæst rundt og tale med flere sejlere.

Først blev det til en samtale med nogle franske sejlere, inden han gik uden for og talte med de to danske par, der senere lørdag skal kæmpe i kvindernes medalrace i 49erFX.

Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen fik et held og lykke med på vejen, og det samme gjorde Ida Marie Baad og Marie Thusgaard efter en snak om vind og vejr.

Baad og Thusgaard fik også fortalt kronprins Frederik, at de mange nye bygninger på havnen har ændret, hvordan blæsten rammer vandet.

Kronprinsen har fået et indtryk af, at Aarhus løfter opgaven som VM-vært rigtig godt.

- Jeg var her i sidste uge og så noget af starten. Det er imponerende.

- Vi har nogle gode faciliteter, og jeg hører også, at sejlerne og deres coaches med flere er meget begejstrede for det, de oplever.

- For os er det ikke så nyt, men for en fremmed, der kommer her første gang, så er det rimelig imponerede, siger kronprins Frederik.

Kronprinsen har ikke selv været på vandet, men han skal ud og følge nogle af lørdagens sejladser i en følgebåd.

- Jeg skal ud at kigge på det og se, om Danmark får endnu en medalje, siger han.

Fredag sikrede Anne-Marie Rindom Danmark den første medalje i Aarhus, da hun fik bronze i Laser Radial.

Ud over to medaljemuligheder i 49erFX, så har Danmark også en båd, der blander sig i toppen i katamaranklassen Nacra 17, hvor der er finale søndag eftermiddag.