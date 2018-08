Dansk VM-medaljevinder: Jeg bukkede under for presset

Sejleren Anne-Marie Rindom vurderer, at det store pres fra omgivelserne har haft en negativ effekt på hendes præstationer ved VM i sejlsport i vandet ud for Aarhus.

Fredag vandt den 27-årige dansker VM-bronze i Laser Radial, men hun kunne måske have drevet det til mere.

- Jeg står ikke med guldet, så noget er ikke gået fuldstændig perfekt i den her uge.

- Men det må jeg tage med mig videre og så lære af det, siger Rindom.

Danskeren, der blev verdensmester for tre år siden, vurderer, at hun ikke var 100 procent mentalt klar på, hvad der ventede hende som dansk medaljehåb i Aarhus.

I stævnets næstsidste sejlads i Laser Radial torsdag eftermiddag ødelagde hun sin chance for at vinde VM, da hun kom i mål som nummer 34, fordi hun med egne ord sejlede med "hovedet under armen". Chancen for at vinde en medalje, så også umulig ud.

En diskvalifikation af en amerikansk konkurrent bragte efterfølgende Rindom tilbage i spillet om medaljer, og så endte det alligevel med VM-bronze.

- Det er svært at forberede sig på så meget pres, der har været i den her uge.

- Det er første gang, at vi har et VM på hjemmebane, og det første gang, at der er så meget opmærksomhed omkring vores sportsgren, siger hun.

Anne-Marie Rindom har to gange tidligere i karrieren deltaget ved OL med den store opmærksomhed, der følger med. I 2016 vandt hun bronze i Rio, og hun troede derfor, at hun var godt forberedt på VM i Aarhus.

- VM har vist sig at være lidt en overraskelse i forhold til OL. Til OL er du mere skærmet ind, og der er mange andre sportsgrene, der også er opmærksomhed på.

- Så kan man spørge, hvorfor var vi ikke forberedt på det. Men det er kommet lidt som et chok.

- Nu ved vi, hvad der skal arbejdes med, og det er også rart at vide, siger Rindom.

Lørdag kan Danmark sikre sig endnu en VM-medalje, når der er medalrace i kvindernes 49erFX. Søndag er der også chance for metal i katamaranklassen Nacra 17.