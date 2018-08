Kraftig vind giver udsættelser ved VM i sejlsport

Vinden har flere dage næsten været fraværende under VM i sejlsport, men fredag blæser det kraftigt i Aarhus.

Det betyder, at flere af fredagens sejladser er blevet udsat.

Klokken 12.00 skulle 49er-jollerne have været i Aarhus-bugten, men fredagens to sejladser er foreløbig udskudt på ubestemt tid.

Danmark har to 49er-både med mulighed for at klemme sig ind blandt de ti, der lørdag skal dyste i medalrace.

Det er Mads Emil Lübeck og Nikolaj Buhl, der indtager en syvendeplads, og Jonas Warrer og Jakob Precht Jensen.

Klokken 14.47 skal Anne-Marie Rindom forsøge at vinde enten sølv eller bronze, når Laser Radial-klassen skal afgøres i et medalrace. Foreløbig er der ikke meldinger om, at medalrace er udskudt.

I katamaranklassen Nacra 17 skal Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck på vandet tre gange i løbet af fredagen. Nacra 17-klassen skulle efter planen på vandet klokken 13, men foreløbig er det udskudt på ubestemt tid.