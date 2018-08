Rindom tilbage i VM-medaljeræset i Aarhus efter protest

Sejleren Anne-Marie Rindom kan igen begynde at drømme om en medalje i Laser Radial ved VM i Aarhus.

Torsdag aften har amerikaneren Paige Railey valgt at trække sig fra niende sejlads, hvilket pludselig bringer Rindom op på tredjepladsen før fredagens medalrace.

Ifølge DR Sporten så nedlagde dommerjuryen en protest mod Railey efter niende sejlads, hvor amerikaneren kom i mål som nummer 20.

Efterfølgende har Railey besluttet sig for at trække sig, og derfor er hun i stedet blevet noteret for en placering som nummer 61 i niende sejlads.

Det ændrer godt og grundigt på topstriden, hvor Rindom umiddelbart så ud til at have minimale chancer for at kæmpe sig ind i medaljestriden.

Rindom lå før den overraskende udvikling torsdag aften nummer fire med 13 point op til hollandske Marit Bouwmeester på tredjepladsen og 16 point op til Paige Railey på andenpladsen.

Nu er Rindom i stedet nummer tre - stadig med 13 point op til Bouwmeester på andenpladsen, men nu er danskeren tre point foran Paige Railey før fredagens sidste og afgørende sejlads.

Belgiske Emma Plasschaert indtager førstepladsen med et forspring på 24 point til Rindom. Det hul er umuligt for danskeren at lukke i fredagens medalrace.