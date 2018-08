Dansk katamaranduo kæmper med om VM-titlen i Aarhus

Sejlduoen Christian Peter Lübeck og Lin Ea Cenholt er i øjeblikket det bedste danske bud på en VM-titel i Aarhus.

Torsdag sejlede de to danskere sig op på den samlede andenplads i katamaran-klassen Nacra 17 på et tidspunkt, hvor der endnu resterer tre sejladser plus et afsluttende medalrace.

Danskerne har blot fire point op til førstepladsen, der indtages af australierne Nathan og Haylee Outteridge.

Torsdagens tre sejladser bød på placeringer som nummer 5, 21 og 3. Da Lübeck og Cenholt har sejlet et stabilt VM, så tæller placeringen som nummer 21 som en fratrækker.

Efter de første ni sejladser står den danske duo noteret for 46 point på en delt andenplads med en argentinsk båd, mens det australske søskendepar Outteridge har 42 point på førerpositionen.

Lübeck og Cenholt vandt for en måned siden EM-bronze, men det er lidt en overraskelse, at de blander sig i medaljekampen til VM.

Det skyldes, at Christian Peter Lübeck var ude i hele foråret, efter at et ror havde skåret hans lægmuskel over under en træning i New Zealand.

Dansk sejlsport har indtil torsdag også haft gode bud på guldmedaljer i Laser Radial og 49erFX, men torsdag forspildte Anne-Marie Rindom sin chance for at tage VM-titlen i Laser Radial.

I 49erFX har duoen Katja-Salskov Iversen og Jena Mai Hansen kun en yderst teoretisk chance for at genvinde VM-guldet fra 2017 i lørdagens medalrace. De har bedre chancer for at tage en sølv- eller bronzemedalje.