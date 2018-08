Rindom smed stor chance for VM-guld

Sejleren Anne-Marie Rindom forpassede torsdag en stor mulighed for at vinde VM-titlen i Laser Radial.

Den 27-årige dansker endte på en placering som nummer 34 i den tiende og sidste sejlads og er uden chancer for at stryge helt til tops før fredagens afgørende medalrace.

Rindom indtager en samlet fjerdeplads med 24 point op til belgiske Emma Plasschaert, der topper VM-feltet. Det er umuligt at indhente.

Det så ellers meget lovende ud for Anne-Marie Rindom efter den første af torsdagens to sejladser.

Rindom åbnede torsdagen med en tredjeplads i den niende sejlads, og dermed kravlede hun op på den samlede førsteplads med et forspring på otte point til belgiske Plasschaert.

Nu kan det vise sig at blive svært for Rindom overhovedet at sikre sig en medalje i fredagens medalrace med deltagelse af ti både.

Danskeren har 13 point op til hollandske Marit Bouwmeester på tredjepladsen og 16 point til amerikanske Paige Railey på andenpladsen.

Rindom, der fik bronze ved OL i Rio for to år siden, vandt VM-titlen tilbage i 2015.