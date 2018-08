Dansk VM i sejlsport slår alle tidligere tv-rekorder

Det igangværende VM i sejlsport i Aarhus er klart det mest succesfulde af slagsen nogensinde, når det gælder rækkevidde.

Det oplyser arrangøren i en pressemeddelelse.

VM, der afholdes i Aarhus indtil 12. august, bliver vist af i alt 59 tv-stationer verden over - med en blanding af liveoptagelser og highlights fra konkurrencerne. Det bekræfter produktionsselskabet Sunset+Vine.

Dermed overgår det klart tidligere verdensmesterskaber.

VM i Santander i 2014 havde den hidtidige rekord. Dengang blev verdensmesterskaberne vist af i alt 24 tv-stationer.

I spanske Santander nåede man ud til 182 millioner husstande, og det tal forventes VM i Aarhus langt at overstige.

Ud over DR består rækken af tv-stationer blandt andet af Fox Sports, ESPN og BBC. Også på YouTube kan man følge med i mesterskaberne.

- Vi har sat vores største hold til dato til at dække op til ni live løb om dagen til et publikum, der i sandhed er globalt.

- Banerne dækker 80 kvadratkilometer, så vi har droner, helikoptere og kameraer om bord på bådene for at være sikre på at fange al action, siger Andrew Preece, der er administrerende direktør ved Sunset+Vine.

VM i Aarhus er det største VM i sejlsport i historien, oplyser arrangøren.

De kollektive verdensmesterskaber for samtlige ti olympiske bådklasser sker kun en gang per olympisk cyklus. Med to år til OL i Tokyo 2020 har de dermed stor betydning for alle sejlere med forhåbninger om OL.