Sejlerhåbet Rindom fører VM: Nu begynder det hårde arbejde

Sejleren Anne-Marie Rindom overtog søndag førstepladsen i Laser Radial ved VM i Aarhus.

Den danske verdensmester fra 2015 forventer hårdere kamp i de næste sejladser, hvor det store felt på 119 både deles i to, og de bedste skal kæmpe i den såkaldte Gold Fleet - guldfeltet.

VM i Aarhus: Dansk guldhåb er rykket op på førstepladsen

- Jeg har kriller i maven.

- Det er først nu, det begynder. Det er nu, at guldfeltet skal sejle, og konkurrencen bliver hårdere, siger Anne-Marie Rindom.

Den 27-årige dansker kan dog ikke skjule, at hun er lykkelig over sin VM-start med stabile placeringer i fem af de første seks sejladser. Laser Radial-klassen består af i alt 11 sejladser til VM.

- Det er superdejligt, og jeg skal huske at nyde det. For det er sgu fedt, siger hun.

Eneste bét er, at hun lørdag blev noteret for en 18.-plads, men da det er tilladt at trække den dårligste sejlads fra - en såkaldt fratrækker - så er den foreløbig ikke et problem.

Desuden har stort set alle i feltet haft minimum en skidt sejlads.

- Det viser, at alle har haft det svært. Aarhus er et svært sted at sejle, og mange lavede deres fratrækker i en af lørdagens sejladser, siger Rindom.

Søndag var hun på vandet to gange, og det endte med to andenpladser i strid vind og blæsevejr.

- Det var rigtig danskervejr, og det var superlækkert.

Arbejdsdage på mere end 15 timer: VM-arrangører vil bevise Aarhus' værd

- Vi danskere er ret gode, når vinden kommer fra vest, det er overskyet, og der er en masse blæsevejr. Det er det, vi sejler i hver eneste dag. Sådan en dag skal bare gå godt, siger Rindom.

Før VM var hun udråbt til Danmarks vel nok største medaljehåb i Aarhus, og hun glæder sig over, at hun indtil videre har været i stand til at leve op til forventningerne.

- Der har været rigtig meget pres på de seneste dage, og jeg er stolt over, at det er gået, som det er. Hvad, der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage, og nu gælder det bare om, at holde tungen lige i munden.

- Nu skal vi kæmpe i guldfeltet, og så er der ikke plads til så mange fejl, siger Rindom.

I 49erFX er der også dansk succes. De regerende verdensmestre Katja Salskov-Iversen og Jena Mai Hansen måtte søndag afgive førstepladsen til landsmændene Ida Marie Baad og Marie Thusgaard.

En sjette- og en syvendeplads sendte Salskov-Iversen og Hansen ned på en samlet tredjeplads.

Duoen valgte søndag at sejle med mindre risiko end lørdag, hvor det blev til to førstepladser og en 18.-plads.

- Det var tungt at få den 18.-plads, og vi er blevet enige om, at vi skal sejle med mindre risiko. Der var ingen grund til, at vi skulle få den 18.-plads, for så har vi brugt vores fratrækker, siger Katja Salskov-Iversen.

- Dem, der vandt søndagens sejladser, tog en stor risiko. Det er ikke til at vide, hvilken strategi, der er den rigtige, men det lader til, at top-ti-placeringer er godt til det her stævne.

- Det er først, når vi kommer i guldfeltet, at det vil spidse til, siger hun.

Foreløbig er der afviklet fem af i alt femten sejladser i 49erFX. Efter otte sejladser skal de bedste kæmpe videre i den såkaldte Gold Fleet, inden konkurrencen til sidst afrundes med et medalrace.