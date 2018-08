IOC-boss ser sejlsport i Aarhus: Stemning som til et OL

Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, lagde søndag vejen forbi VM i sejlsport i Aarhus.

Tyskeren var rundt på havnen for at tale med sejlere, og det blev også til en tur på vandet for at besigtige konkurrencerne fra nært hold.

Bach er meget begejstret for den idylliske stemning, han har oplevet i Aarhus.

- Jeg kan se, at det er en stor begivenhed for sejlerne. Man kan mærke på atmosfæren, at de har det godt her.

- Det føles næsten som i den olympiske by, hvor man ser konkurrenter snakke med hinanden, være venner og forberede sig til konkurrencerne sammen, siger Thomas Bach.

Til VM i Danmark bliver der fokuseret på bæredygtighed, og det betyder, at der er tænkt på, hvordan affald bliver håndteret og genbrugt. Selv ude i coachbådene bliver affaldet sorteret.

Netop bæredygtighed er også noget, der ligger Thomas Bach og IOC meget på sinde.

- Det er bemærkelsesværdigt, hvordan World Sailing (sejlsportens verdensorganisation, red.), Aarhus og Danmark har lavet nogle programmer omkring bæredygtighed.

- Man har sat en standard for, hvordan man skal gøre til verdensmesterskaber af den her art, mener Thomas Bach.

IOC-præsidenten er inviteret til VM af World Sailing, der har danske Kim Andersen som præsident. Han fulgtes derfor rundt med Thomas Bach det meste af søndagen.

Kim Andersen kan bekræfte, at Bach og IOC var ret imponerede over, hvordan sejlsporten bekymrer sig om miljøet.

- De var helt vilde med, at vi affaldssorterer ude i bådene.

- Vi arbejder meget med affald i oceanerne, og vi føler, at sejlsporten har en speciel rolle i at promovere det budskab, siger Kim Andersen.

Den danske World Sailing-præsident har desuden forsøgt at vise Thomas Bach, hvad der foregår af udviklingsmæssige tiltag inden for sejlsporten.

- IOC er rundt og se på mange forskellige sportsgrene, og dette er vores chance for at vise, hvad der sker inden for vores idræt.

- Han kan se, hvor vi er henne med udviklingen af udstyr og teknologi, der eksempelvis gør det muligt at følge med i vores sport, selv om man ikke er sejlsportskyndig, siger han.

IOC-præsidenten var også forbi World Sailings digitale satsning, e-sailing, hvor sejlere og ikke-sejlere kan konkurrere på VM-banerne i Aarhus i computersimulationer.

VM foregår fra 2. til 12. august. I alt skal der kæmpes om medaljer i 12 klasser, og det forventes, at op mod 400.000 tilskuere vil gæste havnen i Aarhus under VM-dagene.

Efter en stribe indledende sejladser bliver VM-medaljerne uddelt 9. til 12. august.