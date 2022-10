Svensk sølvvinder straffeder Aalborg i Champions League

Holdet mangler kun udekampen mod Luleå om en uge, men selv en overraskende sejr vil ikke være nok til at overhale de to andre hold i gruppen, tjekkiske Sparta Prag og finske Jukurit, som det er påkrævet for at gå videre.

Aalborg-spillerne havde grund til at være optimistiske efter en første periode med et beskedent svensk overtag. Konstantin Komarek bragte udeholdet foran efter 13 minutters spil.

Håbet blev dog punkteret inden for de første fem minutter i anden periode, hvor Luleå lykkedes med at skabe god trafik foran Aalborgs mål og bringe sig foran med 3-0 efter scoringer af Julius Honka og Filip Pyrochta.