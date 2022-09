Odenses ishockeyherrer stoppede Sønderjyskes fremmarch

Sebastian Ehlers udlignede til 1-1 efter 27 minutters spil, men en helt fri Valdemar Ahlberg bragte kort efter Sønderjyske på 2-1 efter skidt defensivt spil af fynboerne.

Herefter lukkede Sønderjyske Odense ned. Gæsterne havde svært ved at finde åbninger, men halvandet minut før tid lykkedes det letten Gunars Skvorcovs at passere en ikke helt sagesløs Patrick Galbraith.

Den 36-årige veterankeeper fik heller ikke fat i Otto Nieminens skud midt for mål, kort efter at den forlængede spilletid var sat i gang, og så tog Bulldogs to point med til Odense og efterlod et enkelt i Vojens.