Aalborg kom ned på isen igen i Champions League

En Aalborg-udvisning blev dyr, da Jukurit scorede til 3-2 i powerplay ved finske Pekka Jormakka.

Det blev også 4-2 til Jukurit ved Daniel Makiaho med lidt over fem minutter tilbage af opgøret.

Aalborg svarede dog flot tilbage med Oscar Drugges hurtige reducering til 3-4 et minut senere.

Chancen for Aalborg-point forsvandt dog med Jukurits mål til 5-3, som blev sat ind af tjekken Ondrej Kovarcik med lidt over tre minutter tilbage.

Der blev ikke scoret mere på isen i finske Mikkeli, og så endte det med en favoritsejr til Jukurit.

Den næste opgave for Aalborg bliver onsdagens kamp i Metal Ligaen ude mod Rungsted Seier Capital. Der er tale om en ligapremiere for de to mandskaber.