Danske ishockeykvinder tabte anden VM-kamp på egen is

Der var kun spillet 37 sekunder af perioden, så det var lidt af en mavepuster for danskerne, som skulle forsøge at levere et comeback.

Med omkring fem minutter tilbage af opgøret scorede Michaela Pejzlova til 4-1 efter endnu et mål efter tjekkisk power play.

Pejsova cementerede sejren med kampens sidste mål, mens Danmark havde en spiller i straffeboksen. Dermed scorede tjekkerne fire ud af holdets fem mål i overtal på isen.

Med sejren topper Tjekkiet gruppe B med seks point efter to sejre i to kampe. Danmark er placeret på sidstepladsen uden point og en målscore på 3-10.

Danmark skal møde Ungarn søndag, inden Tyskland venter i den sidste gruppekamp på tirsdag.

Især kampen mod ungarerne bliver vigtig for Danmark, som meget gerne vil undgå at rykke ud af A-gruppen.