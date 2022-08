Danske iskvinder tabte VM-premiere trods drømmestart

Danmark fik ellers flot opbakning af knap 1500 tilskuere, da først man havde overstået en kikset åbningsceremoni, hvor Frederikshavns borgmester, Birgit S. Hansen (S), holdt tale i en mikrofon, der aldrig kom til at virke.

Der var blot spillet lidt over et minut, da Emma Russell tændte op under publikum. Rødovre-forwarden trak rundt om det svenske forsvar og placerede pucken højt i nettet.

En sand drømmestart for det danske hold, der formentlig havde taget en pæn portion nervøsitet med ind til den store opgave.

Føringen holdt dog kun et halvt minut. Svenskerne udlignede i en situation, hvor den danske defensiv ellers havde pucken under kontrol.

Derfra fik man langt hen ad vejen det ventede kampbillede. I perioder var det danske hold nærmest under belejring i egen defensiv, og keeper Cassandra Repstock-Romme havde travlt i buret.