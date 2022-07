Den danske NHL-profil Oliver Bjorkstrand skifter klub i den amerikanske ishockeyliga fra næste sæson.

Columbus Blue Jackets meddeler således på sin hjemmeside, at topscorer Oliver Bjorkstrand er sendt videre til Seattle Kraken.

Efter at have hentet to nye profiler har Colombus været nødt til at skille sig af med Bjorkstrand for at undgå problemer med lønloftet i NHL, forklarer klubbens general manager, Jarmo Kekalainen.