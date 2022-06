Ikonisk ishockeytrøje er solgt for rekordsum

1,452 millioner dollar eller ti millioner danske kroner måtte køberen punge ud med for at få fingre i et af ishockeysportens klenodier på en auktion i USA natten til mandag.

Det drejer sig om den trøje, som legendariske Wayne Gretzky bar i sin sidste kamp for Edmonton Oilers. Det var i den kamp, Oilers sikrede sig Stanley Cup i sæsonen 1987/88.