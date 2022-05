Canada videre efter stort svensk kollaps ved VM

Canada tabte til både Schweiz og højst overraskende Danmark i gruppespillet, men kan efter sin store comebacksejr stadig forsvare sin titel fra 2021.

Sverige fik omvendt ikke for alvor revancheret sig for sin fiasko i 2021, da holdet røg ud efter gruppespillet efter blandt andet et nederlag til Danmark.

Carl Klingenberg og William Nylander lynede en gang hver inden for opgørets første syv minutter, inden Canada vågnede lidt op uden dog at kreere alverden.

Sverige kunne have udbygget føringen i en temmelig ensidig første periode, men 3-0-målet kom først ved Max Friberg i en anden periode, hvor Canada ellers pressede hårdt på og vandt skudstatistikken 19-1.