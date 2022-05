Endnu en ishockeyprofil trækker sig fra landsholdet

Han fortæller, at familien skal prioriteres i den kommende tid. Derudover vil han ikke tage pladsen fra en yngre målmand.

- Det er et godt tidspunkt at træde til side, synes jeg. Det giver muligheden for, at en talentfuld generation af danske målmænd kan tage over, siger Dahm.

Den danske veteran leverede en pragtkamp, da Danmark mandag overraskede mod Canada med en 3-2-sejr.

Selv om danskerne gik ind til den sidste gruppekamp ved VM mod Slovakiet med stor selvtillid, så endte det med et dansk 1-7-nederlag, og dermed var VM-turneringen slut for Danmarks vedkommende.