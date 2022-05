VM-spillere ømmer sig efter møde med hårde italienere

Den ømme ankel forhindrede ham ikke i at humpe ind på isen og gennemføre onsdagens korte træning i Helsinki.

- Den blev bundet stramt op bagefter, og jeg fik noget smertestillende. Det er problematisk, hvis den hæver op, for så kan det være svært at få skøjten på, forklarer han.

At man frivilligt stiller sig i vejen for en hård gummiskive, der bliver affyret med stor kraft fra kort afstand, kan være svært at forstå for andre end spillerne selv.

Men skal man udføre sin opgave i en fjerdekæde og i undertal, kræver det, at man ikke er bange for at tage imod. Også når man ved, at det sætter spor flere dage efter.

- Vi er en kæde, der især er med på grund af det arbejde, vi kan lave uden puck. Der er det vigtigt, at man viser, at man er klar til at tage de der pucke.