Skulderskade koster dansk backprofil resten af VM

Ishockey-VM er slut for Oliver Lauridsen, der kom galt afsted i Danmarks kamp mod Schweiz søndag aften.

Efter undersøgelse på et hospital i Helsinki står det klart, at den skulderskade, den 33-årige Malmö-spiller pådrog sig, er så slem, at den kræver en operation.

Landstræner Heinz Ehlers har i stedet sendt bud efter Odense-kaptajnen Nicolai Weichel, der efter planen tilslutter sig truppen senere mandag.