Schweiz straffede danske fejl hårdt i afklapsning på isen

Backkæmpen gik direkte i omklædningsrummet og kom ikke på banen mere i kampen. Bliver han ikke klar til de kommende kampe, er det en slem bet for landstræner Heinz Ehlers.

Lauridsen var stærkt savnet især i anden periode, hvor Danmark lukkede fire mål ind og generelt havde store problemer.

Det gjaldt også målmand Frederik Dichow, der som annonceret på forhånd fik chancen. Men han kom på en hård opgave og blev erstattet af Sebastian Dahm før tredje periode.

Dichow vil især være irriteret over den tredje scoring, hvor han egentlig havde kontrol over situationen, men kom for langt ind i sit mål, så pucken smuttede med ind over stregen.