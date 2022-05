Ehlers giver målmænd en kamp hver i første VM-weekend

Rutinerede Dahm åbner ballet lørdag mod Kasakhstan, mens opkomlingen Dichow får chancen dagen efter mod Schweiz.

- Det er et positivt problem, at jeg har to gode målmænd. Jeg har fortalt dem betingelserne, og i de to første kampe er det afgjort, hvem der spiller.

- Uanset om Dahm holder nullet i første kamp, spiller Dichow i kamp to. Derefter må vi tage det dag for dag, siger Heinz Ehlers.

35-årige Sebastian Dahm har været førstevalg i en årrække og stod stærkt ved VM sidste år og ved OL i Beijing. Men næste målmandsgeneration presser på.