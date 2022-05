Skade tvinger dansk ishockeyprofil til karrierestop

-Jeg har gjort alt hvad jeg kunne for at komme tilbage, men må desværre konstatere at min skade har et niveau, hvor det ikke kan lade sig gøre, siger Nichlas Hardt.

Han havde egentlig et år tilbage af sin kontrakt med Rungsted, men kommer altså ikke til at fuldføre den.

- Når jeg kigger tilbage, kan jeg se mig selv i spejlet, og sige at jeg gjorde alt, hvad der stod i min magt for at fuldføre kontrakten med Rungsted Seier Capital. Det har vist sig at være umuligt, og man skal huske, at der også er et liv efter ishockeyen, der skal kunne leves.