Danske ishockeyherrer varmede op til VM med sejr

Joachim Blichfeldt øgede til slutresultatet 2-0 i slutningen af perioden.

I forhold til de seks testkampe i april havde Heinz Ehlers’ trup denne gang fået tilgang af Aalborgs guldvindere Julian Jakobsen og Patrick Bjorkstrand, Rungsteds Morten Jensen samt landstrænerens søn, Nikolaj Ehlers, der missede NHL-slutspillet med Winnipeg Jets.

Søndagens revancheopgør mod ligeledes VM-aktuelle Storbritannien fungerer også som Danmarks generalprøve til VM.

I april spillede Danmark to testopgør mod både Finland, Sverige og Norge, hvilket gav én sejr - 2-0 over Norge - et nederlag efter straffeslag mod både Finland og Sverige samt tre nederlag.