Hofteplaget Bjorkstrand takker nej til VM-deltagelse

Bjorkstrand var tilbage i august med til at spille Danmark til OL i Tokyo, men han fik ikke lov til at spille OL ligesom resten af spillerne fra NHL. Grundet coronapandemien måtte NHL inddrage den ellers planlagte turneringspause under OL.

Årets VM spilles fra 13. til 29. maj i Finland. Danmark er i pulje med Canada, Tyskland, Schweiz, Slovakiet, Kasakhstan, Italien og Frankrig.

De fire bedste i puljen går til kvartfinalerne, mens det dårligste hold rykker ned.